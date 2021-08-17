Глава МИД Британии намерен поддерживать отношения с талибами через третьи страны

Британские власти не будут взаимодействовать с движением "Талибан" в обычном порядке из-за нежелания талибов соблюдать стандарты в сфере прав человека, заявил телеканалу Sky news глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
"Министр иностранных дел признал, что Соединенное Королевство никогда не будет "обычным образом" работать с "Талибаном", поскольку он "не разделяет (британских - ИФ) стандартов с правами человека", - передает Sky news.
В то же время министр указал на необходимость прагматизма и поддержания отношений с "Талибаном" через третьи страны. Рааб отметил, что необходимо применить экономические санкции с целью сделать власть талибов "умеренной". Хотя, по словам министра, доверять талибам не следует, мировым лидерам следует быть "оптимистичными" и проверить "Талибан" на способность снизить радикализм их правления.
Он подчеркнул, что Афганистан никогда не должен использоваться для террористических атак против стран Запада.
По словам Рааба, захват власти "Талибаном" в Афганистане оказался быстрее ожидавшегося. Говоря об эвакуационной операции, глава МИД заявил, что ситуация в международном аэропорту Кабула, где находятся, в частности, 600 британских военнослужащих, стабилизируется. Он сообщил, что Британии удалось спасти из страны уже примерно 3,3 тыс. афганцев и членов их семей.
В то же время он признал риск того, что Британии не удастся вывезти всех афганцев, которых планировалось эвакуировать. Sky news в свою очередь напоминает, что ранее поступала информация о намерении Лондона вывезти из Афганистана в Соединенное Королевство 20 тыс. граждан Афганистана.
Как сообщают СМИ, во вторник утором международный аэропорт Кабула возобновил прием и отправку военно-транспортных самолетов. Работа аэропорта была прервана в связи с возникшим там хаосом, когда афганцы, пытающиеся покинуть страну, заняли взлетно-посадочную полосу и штурмовали авиалайнеры.
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