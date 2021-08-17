В Грузии за сутки выявлено рекордное число зараженных COVID-19

В Грузии за минувшие сутки зафиксировано рекордное с начала пандемии количество заражений коронавирусом - 6 тыс. 208, скончались 47 больных, сообщает во вторник Минздрав республики.
По информации ведомства, каждый 13-й тест на COVID-19 дал положительный результат. Особо тяжелое положение с распространением инфекции в Тбилиси.
Накануне в столице Грузии был открыт полевой госпиталь на 500 коек для приема зараженных коронавирусной инфекцией. Как сообщила журналистам министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, в госпиталь будут поступать больные средней тяжести. Она не исключила открытия полевых госпиталей в регионах.
Ранее Минздрав Грузии сообщал, что система здравоохранения располагает восьмью тысячами коек для интенсивного лечения больных, но на сегодняшний день этот фонд почти исчерпан.
С начала пандемии, с февраля 2020 года, в Грузии выявлено - 490 тыс. 462 случая заражения, скончались 6 тыс. 483 заболевших COVID-19.
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