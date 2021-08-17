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Здравоохранение 17.08.2021 12:32

В Грузии за сутки выявлено рекордное число зараженных COVID-19

В Грузии за минувшие сутки зафиксировано рекордное с начала пандемии количество заражений коронавирусом - 6 тыс. 208, скончались 47 больных, сообщает во вторник Минздрав республики.

По информации ведомства, каждый 13-й тест на COVID-19 дал положительный результат. Особо тяжелое положение с распространением инфекции в Тбилиси.

Накануне в столице Грузии был открыт полевой госпиталь на 500 коек для приема зараженных коронавирусной инфекцией. Как сообщила журналистам министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, в госпиталь будут поступать больные средней тяжести. Она не исключила открытия полевых госпиталей в регионах.

Ранее Минздрав Грузии сообщал, что система здравоохранения располагает восьмью тысячами коек для интенсивного лечения больных, но на сегодняшний день этот фонд почти исчерпан.

С начала пандемии, с февраля 2020 года, в Грузии выявлено - 490 тыс. 462 случая заражения, скончались 6 тыс. 483 заболевших COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]