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Карабах 17.08.2021 12:01

Власти Азербайджана начали подготовку к суду по фактам незаконной золотодобычи в Карабахе - Алиев

Азербайджан начал подготовку к судебным процедурам для взыскания с иностранных компаний компенсаций за незаконную разработку золотых залежей на ранее оккупированных Арменией территориях, заявил президент Ильхам Алиев.

«Этот процесс уже начался. Мы пригласили известные международные юридические компании, и сейчас готовятся судебные дела. Иностранными компаниями эксплуатировались наши золотоносные месторождения - Союдлу в Кяльбаджаре и Веджнали в Зангилане, а также в других местах. Эти компании не знали, что это азербайджанская земля? Они знали! Но они игнорировали это. Теперь они ответят!», - сказал Алиев о время посещения Кельбаджарского района.

Глава государства добавил, что Азербайджан уведомил иностранные компании о том, что если «они не хотят быть опозоренными в мировом масштабе, то могут приехать и возместить ущерб за незаконную разработку месторождений золота и затем спокойно продолжать свою деятельность», в противном же случае будет международный суд.

Н.Аббасова

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Тэги: АЛИЕВ, ЗОЛОТОДОБЫЧА, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]