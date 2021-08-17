Власти Азербайджана начали подготовку к суду по фактам незаконной золотодобычи в Карабахе - Алиев

Азербайджан начал подготовку к судебным процедурам для взыскания с иностранных компаний компенсаций за незаконную разработку золотых залежей на ранее оккупированных Арменией территориях, заявил президент Ильхам Алиев.

«Этот процесс уже начался. Мы пригласили известные международные юридические компании, и сейчас готовятся судебные дела. Иностранными компаниями эксплуатировались наши золотоносные месторождения - Союдлу в Кяльбаджаре и Веджнали в Зангилане, а также в других местах. Эти компании не знали, что это азербайджанская земля? Они знали! Но они игнорировали это. Теперь они ответят!», - сказал Алиев о время посещения Кельбаджарского района.

Глава государства добавил, что Азербайджан уведомил иностранные компании о том, что если «они не хотят быть опозоренными в мировом масштабе, то могут приехать и возместить ущерб за незаконную разработку месторождений золота и затем спокойно продолжать свою деятельность», в противном же случае будет международный суд.

Н.Аббасова