Итальянский медцентр в Кабуле сообщил о поступлении за сутки восьми тяжело раненых

В итальянский неправительственный медицинский центр "EMERGENCY" в Кабуле продолжают поступать раненые, сообщается во вторник на страничке центра в твиттер.

"В нашу больницу в Кабуле вчера (в понедельник) госпитализированы восемь раненых в тяжелом состоянии, еще 46 менее серьезных - в другие больницы. Девять человек скончались за последние сутки. На данный момент занято 99 коек", - говорится в сообщении.

В понедельник сотрудники этого медцентра сообщили, что к ним в больницу поступают раненые в кабульском аэропорту.

"Мы принимаем пациентов из аэропорта. Сегодня утром в нашей больнице 115 раненых. Мы стараемся освободить как можно больше коек для приема и обратились за помощью в другие больницы для переправки к ним пострадавших", - говорится в сообщении.

Неправительственный медицинский центр оказывают экстренную помощь жертвам боевых действий. Отмечается, что больницы в Кабуле, Лашкаргох и Анабахе, а также их пункты первой помощи в отдаленных районах остаются открытыми и продолжают оказывать помощь нуждающимся.