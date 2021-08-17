Президент Азербайджана: «Мы покажем миру зверства армян в Карабахе»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что официальный Баку будет проводить мероприятия с целью показать всему миру армянский вандализм на освобожденных от оккупации территориях.

«Действия армянских вандалов находятся перед глазами. Но их покровители не хотят этого видеть. Но они должны это увидеть и увидят. Мы им это продемонстрируем. Сейчас по моему указанию публикуются книги, состоятся презентации, а также зарубежные выставки (на тему вандализма армян – ИФ). Тот, кто не хочет этого видеть, вынужден будет увидеть это», - сказал Алиев во время посещения Кяльбаджарского района.

Алиев подчеркнул, что армянский фашизм не изменился и не изменится. «Никто не должен этого забывать. Нельзя верить льстивым словам, с которыми они в некоторых случаях обращаются к нам. Те, кто хочет им поверить, пусть взглянут на эту картину - на разрушенные Агдам, Физули, Шушу, Кяльбяджар, Лачин, Зангилан, Губадлы и Джабраил», - добавил глава государства.

Э.Шафиев