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Карабах 17.08.2021 12:15

Президент Азербайджана: «Мы покажем миру зверства армян в Карабахе»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что официальный Баку будет проводить мероприятия с целью показать всему миру армянский вандализм на освобожденных от оккупации территориях.

«Действия армянских вандалов находятся перед глазами. Но их покровители не хотят этого видеть. Но они должны это увидеть и увидят. Мы им это продемонстрируем. Сейчас по моему указанию публикуются книги, состоятся презентации, а также зарубежные выставки (на тему вандализма армян – ИФ). Тот, кто не хочет этого видеть, вынужден будет увидеть это», - сказал Алиев во время посещения Кяльбаджарского района.

Алиев подчеркнул, что армянский фашизм не изменился и не изменится. «Никто не должен этого забывать. Нельзя верить льстивым словам, с которыми они в некоторых случаях обращаются к нам. Те, кто хочет им поверить, пусть взглянут на эту картину - на разрушенные Агдам, Физули, Шушу, Кяльбяджар, Лачин, Зангилан, Губадлы и Джабраил», - добавил глава государства.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАРАБАХ, АРМЯНЕ, ВАНДАЛИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]