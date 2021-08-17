Власти Новой Зеландии приняли решение ввести четвертый - высший - уровень изоляции в общенациональном масштабе после того, как медицинские службы выявили один случай заболевания вариантом "дельта" COVID-19 в стране, сообщает во вторник издание The Guardian.

"Дельта" названа фактором, меняющим условия игры, и это так. Это означает, что нам нужно снова упорно и как можно раньше остановить распространение (коронавируса - ИФ). Мы видели, что может случиться где-либо, если нам не удается его обуздать. У нас есть только один шанс", - заявила на пресс-конференции премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Отмечается, что штамм "дельта" был выявлен у 58-летнего мужчины из Окленда. Специалисты пришли к выводу, что инфекционный период начался 12 августа, а 13 августа он с женой уехал на полуостров Коромандел, 15 августа вернулся в Окленд.

В результате локдаун в Окленде и Короманделе продлится четыре - семь дней, а в остальной части страны, начиная с полуночи, три дня.

Премьер отметила, что люди на время локдауна должны оставаться по домам, выходить только по неотложной необходимости. Она призвала сограждан держаться в 2 м друг от друга, не скапливаться, не останавливаться для разговора с соседями. Хотя разрешено ездить за необходимыми вещами в супермаркеты, жители должны носить маски и соблюдать дистанцию. В случае проживания в одиночестве разрешено общаться только с одним человеком.

"Помните, что надо действовать так, будто у вас COVID-19", - сказала Ардерн.

Она добавила, что вакцинация в стране приостанавливается на 48 часов, а вакцинированным нужно соблюдать те же предписания, что всему остальному населению.

По данным статистического сайта Worldometers, за время пандемии в Новой Зеландии диагностированы 2 тыс. 926 случаев COVID-19. 26 инфицированных скончались, а 2 тыс. 857 выздоровели.