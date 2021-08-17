В ближайшие месяцы начнется процесс возвращения вынужденных переселенцев в Зангилан - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что процесс возвращения вынужденных переселенцев в Зангиланский район, освобожденный от армянской оккупации осенью 2020 года, начнется через несколько месяцев.

«Через несколько месяцев начнется процесс возвращения вынужденных переселенцев в Зангиланский район. Также в Агдамском, Физулинском, Джабраильском и Ходжавендском районах выбраны пилотные села (для реализации проекта «умное село» - ИФ), - сказал Алиев при посещении Кяльбаджарского района.

Глава государства отметил, что дан старт восстановительным работам на освобожденных территориях и на повестке стоит задача постепенного возвращения вынужденных переселенцев на свои земли.

Алиев также подчеркнул, что утвержден генеральный план города Агдам, а в ближайшие месяцы будет утвержден генеральный план и других городов, освобожденных от армянской оккупации.

Б.Рустамбеков