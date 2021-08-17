В ближайшие месяцы начнется процесс возвращения вынужденных переселенцев в Зангилан - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что процесс возвращения вынужденных переселенцев в Зангиланский район, освобожденный от армянской оккупации осенью 2020 года, начнется через несколько месяцев.
«Через несколько месяцев начнется процесс возвращения вынужденных переселенцев в Зангиланский район. Также в Агдамском, Физулинском, Джабраильском и Ходжавендском районах выбраны пилотные села (для реализации проекта «умное село» - ИФ), - сказал Алиев при посещении Кяльбаджарского района.
Глава государства отметил, что дан старт восстановительным работам на освобожденных территориях и на повестке стоит задача постепенного возвращения вынужденных переселенцев на свои земли.
Алиев также подчеркнул, что утвержден генеральный план города Агдам, а в ближайшие месяцы будет утвержден генеральный план и других городов, освобожденных от армянской оккупации.
Б.Рустамбеков
Турецкий Petkim увеличил в I полугодии чистую прибыль в 16 раз
Банки в Азербайджане приобрели во вторник на валютном аукционе свыше $45 млн
SOCAR в январе-июле экспортировала нефтебитума и нефтяного кокса на $33,5 млн
Россию в первом полугодии посетили 64 тыс. интуристов, это в 30 раз меньше, чем до пандемии
Двое погибли при аварии на "Газпром нефтехим Салавате", установка каталитического риформинга остановлена
Пограничники Азербайджана задержали наркокурьера с 33 кг наркотических средств
Президент Алиев утвердил положение о Карабахском региональном Главном управлении архитектуры и градостроительства
Президент Алиев подписал указ о создании временного реестра строений на освобожденных территориях
Президент Азербайджана выделил около 2 млн манатов на бурение артезианских скважин в 4 районах
В Новой Зеландии локдаун после обнаружения одного случая штамма "дельта" COVID-19, приостановлена вакцинация
Турция поддерживает контакты по Афганистану со всеми заинтересованными сторонами, в частности и с талибами
Итальянский медцентр в Кабуле сообщил о поступлении за сутки восьми тяжело раненых
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Клиентоориентированная бизнес стратегия
Банк Республика запускает выгодную кампанию «Такого кэшбэка еще не было!»
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог