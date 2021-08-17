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Карабах 17.08.2021 12:30

В ближайшие месяцы начнется процесс возвращения вынужденных переселенцев в Зангилан - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что процесс возвращения вынужденных переселенцев в Зангиланский район, освобожденный от армянской оккупации осенью 2020 года, начнется через несколько месяцев.

«Через несколько месяцев начнется процесс возвращения вынужденных переселенцев в Зангиланский район. Также в Агдамском, Физулинском, Джабраильском и Ходжавендском районах выбраны пилотные села (для реализации проекта «умное село» - ИФ), - сказал Алиев при посещении Кяльбаджарского района.

Глава государства отметил, что дан старт восстановительным работам на освобожденных территориях и на повестке стоит задача постепенного возвращения вынужденных переселенцев на свои земли.

Алиев также подчеркнул, что утвержден генеральный план города Агдам, а в ближайшие месяцы будет утвержден генеральный план и других городов, освобожденных от армянской оккупации.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАРАБАХ, БЕЖЕНЦЫ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]