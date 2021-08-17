Банки в Азербайджане приобрели во вторник на валютном аукционе свыше $45 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе во вторник, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), продал банкам $45,3 млн.
На предыдущем аукционе 12 августа ЦБА продал банкам инвалюты на $51,4 млн.
"Спрос со стороны банков на аукционе во вторник составил $45,3 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1 и не изменился по сравнению с курсом на утро 17 августа", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
Б.Рустамбеков
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