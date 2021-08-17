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Это интересно 17.08.2021 13:02

Азербайджанские танкисты на конкурсе «Танковый биатлон» будут соревноваться с командами Беларуси, Казахстана и Сербии

Соперниками азербайджанских танкистов на конкурсе «Танковый биатлон», по результатам жеребьевки стали танковые экипажи из Беларуси, Казахстана и Сербии, сообщает Минобороны.

В информации отмечается, что азербайджанские танкисты будут выступать на третий день конкурса - 24 августа.

Конкурс «Танковый биатлон» проводится в рамках «Международных армейских игр – 2021», который пройдет на военном полигоне Алабино в России.

Э.Шафиев

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТАНКИСТЫ, КОНКУРС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]