Азербайджанские танкисты на конкурсе «Танковый биатлон» будут соревноваться с командами Беларуси, Казахстана и Сербии

Соперниками азербайджанских танкистов на конкурсе «Танковый биатлон», по результатам жеребьевки стали танковые экипажи из Беларуси, Казахстана и Сербии, сообщает Минобороны.
В информации отмечается, что азербайджанские танкисты будут выступать на третий день конкурса - 24 августа.
Конкурс «Танковый биатлон» проводится в рамках «Международных армейских игр – 2021», который пройдет на военном полигоне Алабино в России.
Э.Шафиев
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