Азербайджанские танкисты на конкурсе «Танковый биатлон» будут соревноваться с командами Беларуси, Казахстана и Сербии

Соперниками азербайджанских танкистов на конкурсе «Танковый биатлон», по результатам жеребьевки стали танковые экипажи из Беларуси, Казахстана и Сербии, сообщает Минобороны.

В информации отмечается, что азербайджанские танкисты будут выступать на третий день конкурса - 24 августа.

Конкурс «Танковый биатлон» проводится в рамках «Международных армейских игр – 2021», который пройдет на военном полигоне Алабино в России.

Э.Шафиев