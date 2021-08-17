Пограничники Азербайджана задержали наркокурьера с 33 кг наркотических средств

Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана сообщает о задержании очередного наркокурьера при попытке контрабанды наркотические средства из Ирана общим весом 33 кг.

«17 августа в зоне службы погранзаставы близ села Шахсеван Бейлаганского района Горадизского погранотряда ГПС был задержан Вусал Агаев, 1981 г.р., житель Бейлаганского района во время незаконного пересечения границы из Ирана в Азербайджан. При нем во время осмотра было обнаружено и изъято 33 кг наркотиков (25,34 кг героина, 5,8 кг метамфетамина, 1,72 кг марихуаны, 60 гр опиума, 284 таблетки «метадона» M40 и 30 таблеток «прегабалина»)», - отмечается в информации ГПС.

По выявленному факту в настоящее время ведутся оперативно-следственные мероприятия.

Х.Насирзаде