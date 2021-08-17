Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0006 RUR   0.0232 GBR   2.3491 TRY   0.2008

Цена на нефть

16.08 $/bbl   WTI 67.29 -1.15 Brent 69.51 -1.08

Погода в Баку

  ночь день

Регион 17.08.2021 13:14

Турция поддерживает контакты по Афганистану со всеми заинтересованными сторонами, в частности и с талибами

Анкара продолжает диалог по Афганистану со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и c движением "Талибан", заявил во вторник журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии отметил, что в Анкаре положительно воспринимают все последние заявления талибов.

"Надеемся, что слова и действия представителей движения "Талибан" будут совпадать", - сказал Чавушоглу.

Глава МИД заверил, что Турция продолжит вклад в экономическое развитие, обеспечение стабильности и мира в Афганистане.

Турецкий министр также выразил сожаление в связи с ситуацией вокруг международного аэропорта Кабула, отметив, что Анкара продолжит содействовать эвакуации граждан различных стран из афганской столицы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, АФГАНИСТАН, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Байрамов и Чавушоглу обсудили ситуацию с лесными пожарами в Турции В Анкаре в преддверии встречи Байдена с Эрдоганом заявляют о желании возродить стратегическое сотрудничество Беларусь благодарна Турции за позицию по заявлению НАТО об инциденте с рейсом Ryanair - глава МИД Чавушоглу и Блинкен обсудили ситуацию в Газе, Сирии и Восточном Средиземноморье Лавров и Чавушоглу отметили важность усилий по стабилизации ситуации вокруг Карабаха Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Турции в Баку

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]