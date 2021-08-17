Турция поддерживает контакты по Афганистану со всеми заинтересованными сторонами, в частности и с талибами

Анкара продолжает диалог по Афганистану со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и c движением "Талибан", заявил во вторник журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии отметил, что в Анкаре положительно воспринимают все последние заявления талибов.

"Надеемся, что слова и действия представителей движения "Талибан" будут совпадать", - сказал Чавушоглу.

Глава МИД заверил, что Турция продолжит вклад в экономическое развитие, обеспечение стабильности и мира в Афганистане.

Турецкий министр также выразил сожаление в связи с ситуацией вокруг международного аэропорта Кабула, отметив, что Анкара продолжит содействовать эвакуации граждан различных стран из афганской столицы.