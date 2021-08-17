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Дальнее зарубежье 17.08.2021 15:25

Ситуация в аэропорту Кабула стала стабильнее, военные ФРГ охраняют подъезды к нему - глава МИД ФРГ

Ситуация в аэропорту Кабула стабилизируется, заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Ситуация в аэропорту Кабула стала стабильнее. Бундесвер охраняет доступ. В течение дня ожидаются новые рейсы для эвакуации. Посольство связалось с первой группой граждан, подлежащих эвакуации", - написал министр в твиттере во вторник.

По его словам, в настоящее время главная цель - это создать "стабильный воздушный мост", который позволит вывезти в Германию немецких граждан, местных сотрудников немецких организаций и "других граждан, подлежащих защите".

В настоящее время боевики движения "Талибан", согласно сообщениям СМИ, установили контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.

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Тэги: ФРГ, АФГАНИСТАН, АЭРОПОРТ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]