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Дальнее зарубежье 17.08.2021 15:40

"Талибан" приказал бойцам не входить в опустевшие посольства в Кабуле и не останавливать посольский транспорт - ТВ

Командование движения "Талибан" отдало приказ боевикам оставаться вне территории иностранных дипмиссий в Кабуле, которые были эвакуированы ранее, сообщил телеканал во вторник Sky news.

"Членам "Талибана" приказано на всех уровнях гарантировать, что мы не проявляем неуважения к присутствию какой-либо страны в Афганистане", - приводит телеканал слова высокопоставленного представителя движения.

По данным телеканала, высокопоставленный представитель движения потребовал от подчиненных соблюдать дисциплину, и не только оставить в сохранности территории иностранных дипмиссий, но и не останавливать транспорт, относящийся к посольствам.

Талибы также призвали население продолжать нормальную экономическую деятельность на фоне того, что многие жители до сих пор остаются по домам.

В настоящее время талибы, согласно сообщениям СМИ, установили контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПОСОЛЬСТВА, ПРИКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]