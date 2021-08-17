Аэропорт Махачкалы ввел международный терминал

Международный аэропорт "Махачкала" во вторник ввел в эксплуатацию терминал международных воздушных линий, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии запуска.

Как заявил журналистам генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов, инвестиции в проект превысили 1,5 млрд рублей.

"Строительство велось пять лет, начиная с 2016 года. Годовой пассажиропоток терминала составит около 300 тыс. человек в год. Его ввод позволит увеличить пассажиропоток по различным международным направлениям. В настоящее время аэропорт обслуживает полеты из Махачкалы в Стамбул, Анталью, Дубай. В перспективе планируется открыть рейсы в Среднюю Азию, Китай, Израиль. В следующем году мы планируем еженедельно обслуживать 40 международных рейсов", - сообщил Рамазанов.

По словам замминистра транспорта РФ Игоря Чалика, присутствовавшего на церемонии, ввод терминала позволит увеличить пассажиропоток международных авиалиний в 2,5-3 раза.

Площадь терминала превышает 11,4 тыс. квадратных метров, пропускная способность - 190 пассажиров в час. Ввод в эксплуатацию нового терминала позволит аэропорту избавиться от реверсивной схемы обслуживания пассажиров международных направлений, то есть одновременно будут обслуживаться пассажиры как на вылет, так и на прилет.

"Аэропорт имеет огромные транзитные возможности. Развитие аэропорта способно придать дополнительный импульс развитию всего региона, улучшению межрегиональных и внешних экономических связей со странами зарубежья", заявил глава республики Сергей Меликов на церемонии.

Как сообщалось, ввод международного терминала в эксплуатацию изначально предполагался в 2020 году, но потом был перенесен на 1 год из-за пандемии коронавируса.

АО "Международный аэропорт Махачкала" принадлежит структурам Саида Керимова, сына сенатора Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова. До этого аэропортом владела "Нафта-Москва" Керимова-старшего, которая в 2014 году выиграла приватизационный тендер, сумма сделки составила около 300 млн рублей.

Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта в первом полугодии 2021 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 895 тыс. человек. Показатель на 26,4% выше, чем за январь-июнь "доковидного" 2019 года.