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Дальнее зарубежье 17.08.2021 16:25

Более пяти миллионов афганцев являются внутренне перемещенными лицами и зависят от гуманитарной помощи - МОМ

Около 400 тысяч афганцев стали с начала этого года внутренне перемещенными лицами, всего в стране число таких людей уже превысило пять миллионов, сообщила во вторник Международная организация по миграции (МОМ) в Афганистане

"С начала года в результате продолжающегося насилия около 400 000 человек были перемещены. Еще более 5 миллионов человек уже являются внутренне перемещенными лицами и зависят от международной гуманитарной помощи", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Ее сотрудники отмечают, что нормальной работе миссии в Афганистане препятствует ситуация в области безопасности.

"Ввиду отсутствия безопасности по всей стране были приостановлены программы организации по добровольному возвращению и реинтеграции (AVRR), а также помощь репатриантам после прибытия", - отмечает МОМ.

В документе подчеркивается, что "обеспечение безопасности гражданского населения имеет первостепенное значение и должно быть приоритетом для всех заинтересованных сторон".

МОМ призвала будущие власти Афганистана обеспечить мир в этой стране, "уделяя приоритетное внимание благополучию афганского народа".

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Тэги: АФГАНИСТАН, МИССИЯ, ГРАЖДАНЕ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]