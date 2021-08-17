Более пяти миллионов афганцев являются внутренне перемещенными лицами и зависят от гуманитарной помощи - МОМ

Около 400 тысяч афганцев стали с начала этого года внутренне перемещенными лицами, всего в стране число таких людей уже превысило пять миллионов, сообщила во вторник Международная организация по миграции (МОМ) в Афганистане
"С начала года в результате продолжающегося насилия около 400 000 человек были перемещены. Еще более 5 миллионов человек уже являются внутренне перемещенными лицами и зависят от международной гуманитарной помощи", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
Ее сотрудники отмечают, что нормальной работе миссии в Афганистане препятствует ситуация в области безопасности.
"Ввиду отсутствия безопасности по всей стране были приостановлены программы организации по добровольному возвращению и реинтеграции (AVRR), а также помощь репатриантам после прибытия", - отмечает МОМ.
В документе подчеркивается, что "обеспечение безопасности гражданского населения имеет первостепенное значение и должно быть приоритетом для всех заинтересованных сторон".
МОМ призвала будущие власти Афганистана обеспечить мир в этой стране, "уделяя приоритетное внимание благополучию афганского народа".
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