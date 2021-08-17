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Финансы 17.08.2021 14:41

AccessBank за 7 месяцев выдал кредитов на сумму свыше 320 млн манатов - и.о. председателя правления

AccessBank в январе-июле 2021 года выдал кредитов на сумму свыше 320 млн манатов, заявила и.о. председателя правления банка Евгения Гашикулина.

«За 7 месяцев 2021 года мы выдали кредитов на 324,2 млн манатов, из которых 4 млн манатов - кредиты, выданные по линии Государственного агентства по агрокредитованию и развитию (AKIA) и 16,5 млн манатов - в рамках сотрудничества с Фондом развития предпринимательства (SIF)», - сказала Гашикулина в интервью пресс-службе банка.

По ее словам, в настоящее время увеличился спрос на документарные операции и беззалоговые кредиты. Кроме того, банк развивает новую операционную систему для работы с клиентами – CRM-BPM в целях обеспечения клиентов быстрым решением по кредитованию.

«Система уже внедрена для ритейл сегмента, сейчас на очереди микрокредитование. Система подразумевает автоматическую интеграцию с внешними партнерами, такими как Asan Finance, Централизованный кредитный реестр; существенное облегчение процессов анализа и одобрения заявки придают ей еще большую эффективность», - подчеркнула Гашикулина.

Вместе с тем, и.о. председателя правления банка отметила, что благодаря успешной стратегии развития банка смог сохранить и улучшить показатели деятельности по ряду позиций.

«Бизнес портфель банка с начала года увеличился на 30 млн манатов, депозиты физлиц выросли на 29,9 млн манатов, обороты бизнес-клиентов вернулись на допандемический уровень», - подчеркнула Гашикулина.

Помимо этого, она отметила, что банк по международным стандартам за первое полугодие текущего года получил прибыль в размере 4,5 млн манатов.

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года, и в настоящее время является 7-ым банком страны по размеру активов. Все акционеры банка – иностранные банки и финансовые институты: Азиатский банк развития (19,89%), Европейский инвестиционный банк (17,39%), Международная финансовая корпорация (16,56%), responsAbility SICAV (Lux) (2,91%), responsAbility Management Company S.A. (7,11%), Голландский банк развития (9,41%), Австрийский банк развития (9,17%), SIFEM AG (8,89%), EFSE (2,78%), Symbiotics SICAV (2,27%), GGF (1,77%), LFS Advisory (1,27%) и Черноморский банк торговли и развития (0,58%).

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНК, КРЕДИТЫ, ПОРТФЕЛЬ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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