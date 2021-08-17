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ТЭК 17.08.2021 14:56

SOCAR Turkiye Enerji привлекла синдицированный кредит на $1,3 млрд для рефинансирования долгов

Компания SOCAR Turkiye Enerji ("дочка" компании SOCAR/Госнефтекомпания Азербайджана) привлекла синдицированный кредит в размере $1,3 млрд, говорится в сообщении Госнефтекомпании Азербайджана.

"Лид-менеджерами синдикации выступили Citi bank и JP Morgan. Средства были предоставлены на 5 лет под гарантию SOCAR и уже направлены на рефинансирование долговых обязательств SOCAR Turkiye. Процентная ставка по кредиту - LIBOR/EURIBOR+3,45%», - говорится в сообщении, передает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

По данным SOCAR, в результате проведенной операции рефинансирования новый заем не создал дополнительных обязательств для компании, поскольку он частично заменил предыдущие обязательства SOCAR Turkiye Enerji.

«Предоставив рефинансирование в столь высоком объеме в период глобальной неопределенности из-за пандемии коронавируса, компания еще раз подтвердила свои сильные позиции на мировых рынках», - говорится в информации.

«Кредит рефинансирования такого размера, предоставленный под руководством влиятельных финансовых институтов JP Morgan и Citi, свидетельствует о большом доверии, оказанном SOCAR Turkiye в нынешних условиях сохраняющейся неопределенности на мировых рынках. Мы считаем, что доступ к синдицированному кредиту такого масштаба имеет особое значение, учитывая глобальные экономические условия, в которых мы сейчас находимся», - заявил председатель совета директоров SOCAR Turkiye и президент компании SOCAR Ровнаг Абдуллаев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Юридическими консультантами SOCAR Turkey в этой сделке выступили Vinson & Elkins RLLP, Unsal Attorney Partnership и Omni Law Firm.

SOCAR Turkiye Enerji создана в конце 2006 года для реализации инвестиционных проектов в нефтеперерабатывающей, нефтехимической сферах и торговле природным газом в Турции.

SOCAR Turkiye Enerji является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания в Турции также построила нефтеперерабатывающий завод "STAR", контейнерный терминал, электростанцию, и занимается также поставками газа на внутренний рынок, поставками нефтепродуктов на пункты заправки самолетов в аэропортах ряда крупных городов Турции.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, SOCAR, КРЕДИТ


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