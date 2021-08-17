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Оборона 17.08.2021 15:17

ВВС Азербайджана проводят летние учебно-тренировочные полеты

Боевые самолеты ВВС Азербайджана в соответствии с планом подготовки приступили к учебно-тренировочным полетам, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

В ходе тренировок, проводимых с целью совершенствования боевых навыков, военные летчики выполняют задачи в ночное и дневное время.

«Согласно сценарию, военные летчики выполняют задачи по взлету и приземлению, уничтожению условных воздушных и наземных целей, выполнению сложных пилотажных и боевых маневров на малых и средних высотах. Также проводится воздушная разведка с определением координат наземных целей условного противника», - подчеркивает оборонное ведомство.

Э.Шафиев

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Тэги: ВВС, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]