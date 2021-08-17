ВВС Азербайджана проводят летние учебно-тренировочные полеты

Боевые самолеты ВВС Азербайджана в соответствии с планом подготовки приступили к учебно-тренировочным полетам, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

В ходе тренировок, проводимых с целью совершенствования боевых навыков, военные летчики выполняют задачи в ночное и дневное время.

«Согласно сценарию, военные летчики выполняют задачи по взлету и приземлению, уничтожению условных воздушных и наземных целей, выполнению сложных пилотажных и боевых маневров на малых и средних высотах. Также проводится воздушная разведка с определением координат наземных целей условного противника», - подчеркивает оборонное ведомство.

Э.Шафиев