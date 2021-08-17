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Дальнее зарубежье 17.08.2021 18:28

Президент ФРГ назвал позором для Запада ситуацию в аэропорту Кабула

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал неконтролируемый хаос, происходящий в аэропорту Кабула, позорной для Запада ситуацией.

"Картины смятения в аэропорту Кабула - позорны для политического запада", - заявил он в Берлине во вторник.

По его словам, Германия и другие западные страны обязаны сделать все для того, чтобы вывезти из страны собственных граждан и граждан Афганистана, которые многие годы сотрудничали с представителями немецких и других западных посольств в республике.

По сообщениям СМИ, в аэропорту Кабула царит хаос из-за того, что люди, опасаясь преследований талибов в панике двинулись туда, пытаясь покинуть страну. В понедельник немецкий борт с трудом сделал там посадку и вскоре улетел порожняком, взяв с собой лишь семерых человек. Сделано это было потому, что безопасная эвакуация граждан была невозможной.

Накануне были опубликованы видео, на которых видно, что люди в аэропорту Кабула цепляются за шасси военного самолета США, эвакуирующего людей, а затем падают с высоты на землю и насмерть разбиваются.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АФГАНИСТАН, АЭРОПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]