Президент ФРГ назвал позором для Запада ситуацию в аэропорту Кабула

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал неконтролируемый хаос, происходящий в аэропорту Кабула, позорной для Запада ситуацией.

"Картины смятения в аэропорту Кабула - позорны для политического запада", - заявил он в Берлине во вторник.

По его словам, Германия и другие западные страны обязаны сделать все для того, чтобы вывезти из страны собственных граждан и граждан Афганистана, которые многие годы сотрудничали с представителями немецких и других западных посольств в республике.

По сообщениям СМИ, в аэропорту Кабула царит хаос из-за того, что люди, опасаясь преследований талибов в панике двинулись туда, пытаясь покинуть страну. В понедельник немецкий борт с трудом сделал там посадку и вскоре улетел порожняком, взяв с собой лишь семерых человек. Сделано это было потому, что безопасная эвакуация граждан была невозможной.

Накануне были опубликованы видео, на которых видно, что люди в аэропорту Кабула цепляются за шасси военного самолета США, эвакуирующего людей, а затем падают с высоты на землю и насмерть разбиваются.