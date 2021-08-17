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Дальнее зарубежье 17.08.2021 18:41

Лавров считает позитивным сигналом стремление талибов на практике доказать свою готовность уважать мнение других сил

Представители движения "Талибан" на практике доказывают готовность к работе с другими афганскими политическими силами, это позитивный сигнал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"То, что сейчас талибы в Кабуле декларируют и на практике доказывают свою готовность уважать мнение других, это, я считаю, позитивный сигнал. Они, в частности, сказали, что готовы обсуждать правительство, в котором будут участвовать не только они, но и другие афганские представители", - сказал Лавров во вторник на встрече с преподавательским составом Калининградской области.

Он отметил, что Россия выступает за начало инклюзивного диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сил в Афганистане, считает его единственно возможным шагом к нормализации обстановки в стране.

"У меня нет сомнений, что нужно все-таки руководствоваться не теми критериями, которые американцы и НАТО пытались в течение 20 лет внедрить, а уважением к традициям, истории, обычаям всех афганцев", - сказал министр.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ТАЛИБЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]