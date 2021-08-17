Лавров считает позитивным сигналом стремление талибов на практике доказать свою готовность уважать мнение других сил

Представители движения "Талибан" на практике доказывают готовность к работе с другими афганскими политическими силами, это позитивный сигнал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"То, что сейчас талибы в Кабуле декларируют и на практике доказывают свою готовность уважать мнение других, это, я считаю, позитивный сигнал. Они, в частности, сказали, что готовы обсуждать правительство, в котором будут участвовать не только они, но и другие афганские представители", - сказал Лавров во вторник на встрече с преподавательским составом Калининградской области.
Он отметил, что Россия выступает за начало инклюзивного диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сил в Афганистане, считает его единственно возможным шагом к нормализации обстановки в стране.
"У меня нет сомнений, что нужно все-таки руководствоваться не теми критериями, которые американцы и НАТО пытались в течение 20 лет внедрить, а уважением к традициям, истории, обычаям всех афганцев", - сказал министр.
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