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ТЭК 17.08.2021 15:42

Цены на нефть вновь снижаются

Цены на нефть вновь снижаются во вторник после падения в течение трех предыдущих сессий, за которые они потеряли около 3%.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:09 составляет $69,11 за баррель, что на $0,40 (0,58%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $66,76 за баррель, что на $0,53 (0,79%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" и его последствия для мирового спроса на топливо, в особенности в КНР, оказывает давление на рынок.

Некоторую поддержку рынку оказывают сообщения о том, что страны ОПЕК+, как ожидается, не будут увеличивать добычу в ближайшее время, несмотря на давление со стороны США, пишет Trading Economics.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]