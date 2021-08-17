Цены на нефть вновь снижаются во вторник после падения в течение трех предыдущих сессий, за которые они потеряли около 3%.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:09 составляет $69,11 за баррель, что на $0,40 (0,58%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $66,76 за баррель, что на $0,53 (0,79%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" и его последствия для мирового спроса на топливо, в особенности в КНР, оказывает давление на рынок.

Некоторую поддержку рынку оказывают сообщения о том, что страны ОПЕК+, как ожидается, не будут увеличивать добычу в ближайшее время, несмотря на давление со стороны США, пишет Trading Economics.