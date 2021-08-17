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Дальнее зарубежье 17.08.2021 18:52

Глава Минобороны ФРГ заявила, что немецкие самолеты в Кабуле "возьмут на борт все, что поместится"

Глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что в течение часа в Кабуле должен приземлиться еще один военно-транспортный самолет бундесвера.

"Наша задача, как и прежде - вывезти столько людей, сколько возможно", - заявила Крамп-Карренбауэр во вторник, ее цитирует телеканал NTV.

"Мы возьмем на борт все, что поместится в наши самолеты", - сказала она. Речь идет о транспортных самолетах типа А400 М, которые в настоящее время делают перелеты между Кабулом и Ташкентом.

По сообщениям СМИ, в аэропорту Кабула царит хаос из-за того, что люди, опасаясь преследований талибов, в панике двинулись туда, пытаясь покинуть страну. В понедельник первый немецкий борт с трудом сделал там посадку и вскоре улетел, взяв с собой лишь семерых человек. Сделано это было потому, что безопасная эвакуация граждан была невозможной.

Накануне были опубликованы видео, на которых видно, что люди в аэропорту Кабула цепляются за шасси военного самолета США, эвакуирующего людей, а затем падают с высоты на землю и насмерть разбиваются.

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Тэги: ФРГ, АФГАНИСТАН, ЭВАКУАЦИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]