Глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что в течение часа в Кабуле должен приземлиться еще один военно-транспортный самолет бундесвера.
"Наша задача, как и прежде - вывезти столько людей, сколько возможно", - заявила Крамп-Карренбауэр во вторник, ее цитирует телеканал NTV.
"Мы возьмем на борт все, что поместится в наши самолеты", - сказала она. Речь идет о транспортных самолетах типа А400 М, которые в настоящее время делают перелеты между Кабулом и Ташкентом.
По сообщениям СМИ, в аэропорту Кабула царит хаос из-за того, что люди, опасаясь преследований талибов, в панике двинулись туда, пытаясь покинуть страну. В понедельник первый немецкий борт с трудом сделал там посадку и вскоре улетел, взяв с собой лишь семерых человек. Сделано это было потому, что безопасная эвакуация граждан была невозможной.
Накануне были опубликованы видео, на которых видно, что люди в аэропорту Кабула цепляются за шасси военного самолета США, эвакуирующего людей, а затем падают с высоты на землю и насмерть разбиваются.
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