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Дальнее зарубежье 17.08.2021 19:07

Афганские талибы не исключают возможности участия женщин в руководстве страной

Представитель талибов Энамулла Самангани, выступая в эфире государственного телевидения Афганистана, не исключил возможности привлечения женщин к руководству страной.

"Исламский эмират (так талибы называют Афганистан) не желает, чтобы женщины были жертвами, в соответствии с законом шариата женщины должны быть в составе государственных структур", - приводит во вторник его слова агентство Associated Press.

В то же время он отметил, что "структура правительства пока еще до конца неясна".

По словам Самангани, новое правительство Афганистана будет основываться на опыте, это будет полностью исламское руководство, в которое должны быть вовлечены все стороны.

Ранее во вторник сообщалось, что в эфире афганского телеканала Толо вновь появились женщины-ведущие, которых отозвали от работы в кадре в воскресенье из соображений безопасности.

В частности, в программе, которая вышла в эфир во вторник в полдень, женщина-ведущая в прямом эфире взяла интервью у представителя талибов.

Ранее пресс-секретарь офиса талибов в Катаре Сухаил Шахин сообщил в эфире Би-би-си, что женщины смогут по-прежнему получать образование и вести нормальный образ жизни, однако не уточнил, разрешат ли им принимать участие в законотворческой и судебной деятельности.

Между тем, западные СМИ отмечают, что многие женщины-журналисты опасаются за свою безопасность после того, как власть в Афганистане фактически перешла к талибам.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ЖЕНЩИНЫ, РУКОВОДСТВО, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]