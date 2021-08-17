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Оборона 17.08.2021 16:03

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на границе – Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении во вторник подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных в различных направлениях государственной границы, сообщает Минобороны Азербайджана.

«17 августа в 10:55 и в 14:20 вооруженные силы Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Араздеян в Ведийском районе, из крупнокалиберного оружия подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики», - говорится в сообщении.

Кроме того, 17 августа с 11:18 до 13:37 обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Галакенд Гедабекского района и Истису Кяльбаджарского района. Обстрел велся ВС Армении из населенных пунктов Гейшу и Шишгая Чемберекского района Армении.

«Противник был подавлен ответным огнем. Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - подчеркивает Минобороны Азербайджана.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]