ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на границе – Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении во вторник подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных в различных направлениях государственной границы, сообщает Минобороны Азербайджана.
«17 августа в 10:55 и в 14:20 вооруженные силы Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Араздеян в Ведийском районе, из крупнокалиберного оружия подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики», - говорится в сообщении.
Кроме того, 17 августа с 11:18 до 13:37 обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Галакенд Гедабекского района и Истису Кяльбаджарского района. Обстрел велся ВС Армении из населенных пунктов Гейшу и Шишгая Чемберекского района Армении.
«Противник был подавлен ответным огнем. Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - подчеркивает Минобороны Азербайджана.
Б.Рустамбеков
В Минске уверены в выполнении SOCAR контракта по поставкам нефти на 2021г в Беларусь
Vodafone Украина намерена купить телеком-оператора Vega у СКМ Ахметова
В Азербайджане прирост новых случаев COVID-19, за сутки скончались 18 человек
Азербайджан в I полугодии импортировал из Узбекистана ковры на $3,7 млн
Зарплату в "конверте" полностью либо частично получает каждый девятый россиянин - опрос
Президент Алиев утвердил положение о Карабахском региональном Главном управлении архитектуры и градостроительства
Президент Алиев подписал указ о создании временного реестра строений на освобожденных территориях
Президент Азербайджана выделил около 2 млн манатов на бурение артезианских скважин в 4 районах
Изменения в Афганистане не должны привести к увеличению потока беженцев в Грецию, надеются в Афинах
Более пяти миллионов афганцев являются внутренне перемещенными лицами и зависят от гуманитарной помощи - МОМ
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Клиентоориентированная бизнес стратегия
Банк Республика запускает выгодную кампанию «Такого кэшбэка еще не было!»
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог