ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на границе – Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении во вторник подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных в различных направлениях государственной границы, сообщает Минобороны Азербайджана.

«17 августа в 10:55 и в 14:20 вооруженные силы Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Араздеян в Ведийском районе, из крупнокалиберного оружия подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики», - говорится в сообщении.

Кроме того, 17 августа с 11:18 до 13:37 обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Галакенд Гедабекского района и Истису Кяльбаджарского района. Обстрел велся ВС Армении из населенных пунктов Гейшу и Шишгая Чемберекского района Армении.

«Противник был подавлен ответным огнем. Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - подчеркивает Минобороны Азербайджана.

Б.Рустамбеков