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Это интересно 17.08.2021 16:19

Азербайджан в I полугодии импортировал из Узбекистана ковры на $3,7 млн

Азербайджан вошел в топ-3 стран-импортеров ковров из Узбекистана за первое полугодие 2021 года, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Как сообщают узбекские СМИ со ссылкой на Госкомстат, в целом Узбекистан в январе-июне 2021 года экспортировал ковры на сумму $16,5 млн, что на $6,3 млн больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Азербайджан среди импортеров узбекских ковров занял 2-ое место.

Узбекистан в январе-июне 2021 года экспортировал ковры в 15 зарубежных стран.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КОВРЫ, ИМПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]