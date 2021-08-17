Азербайджан в I полугодии импортировал из Узбекистана ковры на $3,7 млн

Азербайджан вошел в топ-3 стран-импортеров ковров из Узбекистана за первое полугодие 2021 года, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Как сообщают узбекские СМИ со ссылкой на Госкомстат, в целом Узбекистан в январе-июне 2021 года экспортировал ковры на сумму $16,5 млн, что на $6,3 млн больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Азербайджан среди импортеров узбекских ковров занял 2-ое место.

Узбекистан в январе-июне 2021 года экспортировал ковры в 15 зарубежных стран.

Х.Насирзаде