В Минске уверены в выполнении SOCAR контракта по поставкам нефти на 2021г в Беларусь

В Беларуси уверены в выполнении компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) своих контрактных обязательств по поставкам нефти в Беларусь в 2021 году, заявил посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков.
«Наше сотрудничество с SOCAR в вопросах снабжения сырьем белорусских НПЗ успешно развивается с прошлого года. На этот год подписан договор о поставке до 1 миллиона тонн нефти. За истекший период 2021 года на переработку на Мозырский НПЗ поступило 360 тыс. тонн сырой нефти, и в настоящее время у нас нет оснований полагать, что условия договора не будут исполнены одной из сторон», - сказал дипломат порталу «Нефтехимия», сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
Посол напомнил, что за 2020 год в Беларусь было поставлено около 800 тыс. тонн азербайджанской нефти.
«Азербайджанских поставщиков с уверенностью можно назвать надежными», - добавил Равков.
SOCAR Trading в марте 2020 года начала поставки нефти белорусскому концерну "Белнефтехим".
Н.Аббасова
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