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ТЭК 17.08.2021 16:32

В Минске уверены в выполнении SOCAR контракта по поставкам нефти на 2021г в Беларусь

В Беларуси уверены в выполнении компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) своих контрактных обязательств по поставкам нефти в Беларусь в 2021 году, заявил посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков.

«Наше сотрудничество с SOCAR в вопросах снабжения сырьем белорусских НПЗ успешно развивается с прошлого года. На этот год подписан договор о поставке до 1 миллиона тонн нефти. За истекший период 2021 года на переработку на Мозырский НПЗ поступило 360 тыс. тонн сырой нефти, и в настоящее время у нас нет оснований полагать, что условия договора не будут исполнены одной из сторон», - сказал дипломат порталу «Нефтехимия», сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Посол напомнил, что за 2020 год в Беларусь было поставлено около 800 тыс. тонн азербайджанской нефти.

«Азербайджанских поставщиков с уверенностью можно назвать надежными», - добавил Равков.

SOCAR Trading в марте 2020 года начала поставки нефти белорусскому концерну "Белнефтехим".

Н.Аббасова

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, НЕФТЬ, SOCAR


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]