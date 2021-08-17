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Дальнее зарубежье 17.08.2021 19:48

Талибан не будет атаковать американские войска, но США обязаны вывести их из Афганистана - представитель талибов

Движение "Талибан" не будет атаковать силы США в Афганистане, но Вашингтон должен полностью вывести свой контингент, заявил телеканалу Sky news пресс-секретарь офиса талибов в Катаре Сухаил Шахин.

"Им (США - ИФ) следует вывести все свои войска, но мы привержены обязательствам не атаковать их", - сказал он.

При этом он напомнил, что США нарушили договоренности с "Талибаном", заключенные в Дохе в феврале 2020 года, и сдвинули срок вывода войска на 11 сентября 2021 года.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, США, ТРЕБОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]