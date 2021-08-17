Талибан не будет атаковать американские войска, но США обязаны вывести их из Афганистана - представитель талибов

Движение "Талибан" не будет атаковать силы США в Афганистане, но Вашингтон должен полностью вывести свой контингент, заявил телеканалу Sky news пресс-секретарь офиса талибов в Катаре Сухаил Шахин.
"Им (США - ИФ) следует вывести все свои войска, но мы привержены обязательствам не атаковать их", - сказал он.
При этом он напомнил, что США нарушили договоренности с "Талибаном", заключенные в Дохе в феврале 2020 года, и сдвинули срок вывода войска на 11 сентября 2021 года.
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