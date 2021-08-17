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Дальнее зарубежье 17.08.2021 20:15

Меркель обсудит с ООН возможности для размещения беженцев у соседей Афганистана

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена обсудить с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди возможности для размещения беженцев в соседних с Афганистаном странах.

"Мы хотим разговора с комиссариатом ООН по делам беженцев, еще сегодня я поговорю с господином Гранди. Прежде чем говорить о контингентах, нужно обсудить безопасные возможности для беженцев по соседству с Афганистаном", - сказала она.

По ее словам, выработать единую позицию ЕС в отношении распределения контингентов беженцев "не так просто".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ООН, АФГАНИСТАН, БЕЖЕНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]