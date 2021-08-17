Меркель обсудит с ООН возможности для размещения беженцев у соседей Афганистана

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена обсудить с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди возможности для размещения беженцев в соседних с Афганистаном странах.

"Мы хотим разговора с комиссариатом ООН по делам беженцев, еще сегодня я поговорю с господином Гранди. Прежде чем говорить о контингентах, нужно обсудить безопасные возможности для беженцев по соседству с Афганистаном", - сказала она.

По ее словам, выработать единую позицию ЕС в отношении распределения контингентов беженцев "не так просто".