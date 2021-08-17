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Дальнее зарубежье 17.08.2021 20:29

Пентагон обещает две недели поддерживать безопасность в аэропорту Кабула

В ближайшее время Пентагон пристально сфокусируется на ситуации, которая складывается в аэропорту Кабула, сообщил во вторник в эфире программы ABC News "Доброе утро, Америка" пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Наша цель состоит в том, чтобы сконцентрироваться на ситуации в аэропорту для того, чтобы убедиться в том, что он продолжает работать, в том, что мы можем поддерживать там безопасность и стабильность", - сказал Кирби.

"Мы планируем оставаться в Афганистане последующие пару недель. Речь идет не только об эвакуации американцев, но и о моральных обязанностях в отношении афганцев, которые помогали нам на протяжении последних 20 лет - мы должны вывезти настолько много этих людей, насколько возможно", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КАБУЛ, АЭРОПОРТ, ПЕНТАГОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]