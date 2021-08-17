Пентагон обещает две недели поддерживать безопасность в аэропорту Кабула

В ближайшее время Пентагон пристально сфокусируется на ситуации, которая складывается в аэропорту Кабула, сообщил во вторник в эфире программы ABC News "Доброе утро, Америка" пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.
"Наша цель состоит в том, чтобы сконцентрироваться на ситуации в аэропорту для того, чтобы убедиться в том, что он продолжает работать, в том, что мы можем поддерживать там безопасность и стабильность", - сказал Кирби.
"Мы планируем оставаться в Афганистане последующие пару недель. Речь идет не только об эвакуации американцев, но и о моральных обязанностях в отношении афганцев, которые помогали нам на протяжении последних 20 лет - мы должны вывезти настолько много этих людей, насколько возможно", - добавил он.
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