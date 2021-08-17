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Коллапс в Афганистане произошел быстрее, чем ожидалось, ответственность за это лежит на политическом руководстве страны - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что "крах" Афганистана произошел быстрее, чем этого ожидали в Североатлантическом альянсе, но ответственность за это лежит, в основном, на политическом руководстве страны.

"В последние недели мы наблюдали политический и военный крах, который произошел с такой скоростью, которую мы не могли ожидать", - сказал Столтенберг на пресс-конференции.

"Некоторые части афганских сил безопасности отважно сражались, но они были не способны обеспечить безопасность в стране, потому что, в конечном счете, афганское политическое руководство не смогло противостоять Талибану", - отметил он.

Талибы ранее в августе установили контроль над почти всей территорией Афганистана и над всеми крупными афганскими городами, в том числе - над Кабулом.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, АФГАНИСТАН, КОЛЛАПС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]