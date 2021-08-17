Немецкие самолеты эвакуируют граждан из Кабула в Ташкент, затем спецрейсами Lufthansa в ФРГ, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Граждан вывозят в Ташкент. Из Ташкента спецрейсами Lufthansa их отправят в Германию", - сказал Маас журналистам в Берлине во вторник.

Он подтвердил сообщения СМИ о том, что второму транспортному рейсу бундесвера во вторник удалось вывезти из Кабула 125 человек, среди них - граждане ФРГ, других стран НАТО, афганцы.