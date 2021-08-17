Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0006 RUR   0.0232 GBR   2.3491 TRY   0.2008

Цена на нефть

16.08 $/bbl   WTI 67.29 -1.15 Brent 69.51 -1.08

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.08.2021 21:00

Немецкие самолеты эвакуируют граждан из Кабула в Ташкент, затем спецрейсами Lufthansa в ФРГ

Немецкие самолеты эвакуируют граждан из Кабула в Ташкент, затем спецрейсами Lufthansa в ФРГ, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Граждан вывозят в Ташкент. Из Ташкента спецрейсами Lufthansa их отправят в Германию", - сказал Маас журналистам в Берлине во вторник.

Он подтвердил сообщения СМИ о том, что второму транспортному рейсу бундесвера во вторник удалось вывезти из Кабула 125 человек, среди них - граждане ФРГ, других стран НАТО, афганцы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, АФГАНИСТАН, ЭВАКУАЦИЯ


Похожие новости


ФРГ сокращает до минимума число служащих в посольстве в Кабуле - глава МИД Глава минобороны ФРГ рассчитывает выводить войска из Афганистана вместе с США Берлин примет решение о темпах вывода войск из Афганистана на следующей неделе - министр обороны Меркель не уверена, что сможет вывести войска из Афганистана до конца 2014 года Меркель неожиданно прилетела в Афганистан Германские войска покидают раньше срока военную базу в афганском Талукане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]