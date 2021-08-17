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Дальнее зарубежье 17.08.2021 21:21

Генсек НАТО считает естественным решение партнеров США вывести свои силы из Афганистана

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что принятое несколько месяцев назад решение союзников по НАТО последовать примеру США о выводе войск из Афганистана было логичным.

"Когда США решили вывести свои силы, то естественным было для всех остальных союзников по НАТО поступить так же", - сказал Столтенберг на брифинге журналистам во вторник.

Он отметил, что общее решение о выводе военных принималось, в том числе совместно с европейскими странами, и тогда "мы осознавали риски".

Генсек альянса напомнил, что изначально миссия НАТО в Афганистане "была вызвана атакой на США (произошедшей 11 сентября 2001 года - ИФ)". Поэтому он считает нормальным, что именно Вашингтон взял на себя инициативу по определению правильного момента для вывода воинского контингента с афганской территории.

При этом, Столтенберг заверил, что НАТО "будет продолжать работать для того, чтобы стабилизировать обстановку в Афганистане, ввиду многих причин, в том числе чтобы предотвратить потоки беженцев в Европу".

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, АФГАНИСТАН, ВЫВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]