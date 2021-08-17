Генсек НАТО считает естественным решение партнеров США вывести свои силы из Афганистана

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что принятое несколько месяцев назад решение союзников по НАТО последовать примеру США о выводе войск из Афганистана было логичным.
"Когда США решили вывести свои силы, то естественным было для всех остальных союзников по НАТО поступить так же", - сказал Столтенберг на брифинге журналистам во вторник.
Он отметил, что общее решение о выводе военных принималось, в том числе совместно с европейскими странами, и тогда "мы осознавали риски".
Генсек альянса напомнил, что изначально миссия НАТО в Афганистане "была вызвана атакой на США (произошедшей 11 сентября 2001 года - ИФ)". Поэтому он считает нормальным, что именно Вашингтон взял на себя инициативу по определению правильного момента для вывода воинского контингента с афганской территории.
При этом, Столтенберг заверил, что НАТО "будет продолжать работать для того, чтобы стабилизировать обстановку в Афганистане, ввиду многих причин, в том числе чтобы предотвратить потоки беженцев в Европу".
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