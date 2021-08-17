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Дальнее зарубежье 17.08.2021 21:42

Новая власть в Афганистане не установлена, у талибов присутствует только старший по Кабулу - посол РФ

У российской стороны нет контактов с прежним руководством Афганистана, новая власть не установлена, у талибов есть только старший по Кабулу, заявил во вторник посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

"К прежнему руководству мы не можем обратиться, никого нет, все министерства пустые. Теперь будет какая-то новая конфигурация", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

На вопрос, есть ли сейчас руководитель в Афганистане, Жирнов ответил: "Нет, есть только де-факто старший по Кабулу талиб".

Отряды "Талибана" 15 августа заняли Кабул, президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

Талибы, вошедшие в афганскую столицу и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПОСОЛ, АФГАНИСТАН, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]