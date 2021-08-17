Новая власть в Афганистане не установлена, у талибов присутствует только старший по Кабулу - посол РФ

У российской стороны нет контактов с прежним руководством Афганистана, новая власть не установлена, у талибов есть только старший по Кабулу, заявил во вторник посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

"К прежнему руководству мы не можем обратиться, никого нет, все министерства пустые. Теперь будет какая-то новая конфигурация", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

На вопрос, есть ли сейчас руководитель в Афганистане, Жирнов ответил: "Нет, есть только де-факто старший по Кабулу талиб".

Отряды "Талибана" 15 августа заняли Кабул, президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

Талибы, вошедшие в афганскую столицу и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.