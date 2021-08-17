Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0006 RUR   0.0232 GBR   2.3491 TRY   0.2008

Цена на нефть

16.08 $/bbl   WTI 67.29 -1.15 Brent 69.51 -1.08

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.08.2021 22:02

Бывший первый вице-президент Афганистана заявил, что в сложившихся условиях является законным главой государства

Бывший первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что в нынешних условиях рассматривает себя в качестве законного главы государства.

"Согласно конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента, первый вице-президент становится исполняющим обязанности президента. В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным президентом", - заявил Салех во вторник вечером в Твиттере.

"Обращаюсь ко всем лидерам, чтобы заручиться их поддержкой и консенсусом", - отметил политик.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну перед тем, как боевики движения "Талибан" овладели столицей страны. Его точное местонахождения не известно.

Во вторник местные источники в социальных сетях сообщили, что второй вице-президент Афганистана Сарвар Даниш вылетел из Кабула в Стамбул.

Ранее во вторник Салех призвал население присоединиться к сопротивлению талибам

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, РУКОВОДСТВО, ЗАЯВЛЕНИЕ


Похожие новости


Президент Афганистана Гани посетит Азербайджан во втором полугодии – посол в Баку

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]