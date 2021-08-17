Бывший первый вице-президент Афганистана заявил, что в сложившихся условиях является законным главой государства

Бывший первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что в нынешних условиях рассматривает себя в качестве законного главы государства.
"Согласно конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента, первый вице-президент становится исполняющим обязанности президента. В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным президентом", - заявил Салех во вторник вечером в Твиттере.
"Обращаюсь ко всем лидерам, чтобы заручиться их поддержкой и консенсусом", - отметил политик.
15 августа президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну перед тем, как боевики движения "Талибан" овладели столицей страны. Его точное местонахождения не известно.
Во вторник местные источники в социальных сетях сообщили, что второй вице-президент Афганистана Сарвар Даниш вылетел из Кабула в Стамбул.
Ранее во вторник Салех призвал население присоединиться к сопротивлению талибам
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