Примерно 4 тыс. американских военнослужащих будут размещены в Кабуле к вечеру вторника - Пентагон

Около 4 тыс. американских военнослужащих будут размещены на территории аэропорта Кабула к вечеру вторника, сообщил американский генерал Хэнк Тэйлор.
По данным американских СМИ, выступая на брифинге в Пентагоне, Тэйлор заявил, что численность американских военных "к концу сегодняшнего дня" будет доведена примерно до 4 тыс.
Генерал также указал, что аэропорт Кабула "остается в безопасности". Он добавил, что "враждебных столкновений" с движением "Талибан" на фоне проведения эвакуации из Афганистана не происходит.
При этом ранее в Пентагоне сообщали, что окончательная цель - довести контингент в аэропорту до примерно 6 тыс. Эти военные должны будут эвакуировать из Афганистана иностранцев, а также получивших убежище за рубежом афганцев. После этого, согласно плану, американские военные покинут афганскую территорию.
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