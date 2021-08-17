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Дальнее зарубежье 17.08.2021 22:22

Примерно 4 тыс. американских военнослужащих будут размещены в Кабуле к вечеру вторника - Пентагон

Около 4 тыс. американских военнослужащих будут размещены на территории аэропорта Кабула к вечеру вторника, сообщил американский генерал Хэнк Тэйлор.

По данным американских СМИ, выступая на брифинге в Пентагоне, Тэйлор заявил, что численность американских военных "к концу сегодняшнего дня" будет доведена примерно до 4 тыс.

Генерал также указал, что аэропорт Кабула "остается в безопасности". Он добавил, что "враждебных столкновений" с движением "Талибан" на фоне проведения эвакуации из Афганистана не происходит.

При этом ранее в Пентагоне сообщали, что окончательная цель - довести контингент в аэропорту до примерно 6 тыс. Эти военные должны будут эвакуировать из Афганистана иностранцев, а также получивших убежище за рубежом афганцев. После этого, согласно плану, американские военные покинут афганскую территорию.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, АФГАНИСТАН, АЭРОПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]