Цены на нефть перешли к росту, Brent - $69,91 за баррель

Цены на нефть перешли к росту во вторник после первоначального снижения в ходе волатильных торгов.
Нефть дешевела в течение трех последних дней на фоне признаков слабого спроса в Азии и опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса.
В то же время некоторую поддержку рынку оказывают сообщения о том, что страны ОПЕК+, как ожидается, не будут увеличивать добычу в ближайшее время, несмотря на давление со стороны США, пишет Trading Economics.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $69,91 за баррель, что на $0,40 (0,58%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,57 за баррель, что на $0,28 (0,42%) выше итогового значения предыдущей сессии.
Опасения трейдеров вызывают быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" и его последствия для мирового спроса на топливо, в особенности в КНР.
Статданные из Китая, опубликованные в понедельник, показали, что экономика страны уже почувствовала на себе негативные последствия ограничительных мер, введенных для сдерживания "дельты". А в США потребление бензина сократилось по итогам третьей недели подряд, свидетельствуют данные Descartes Labs.
В Индии, однако, спрос на бензин в первой половине августа остался выше уровней того же периода докризисного 2019 года, сообщает агентство Bloomberg.
Эксперты Goldman Sachs полагают, что угроза распространения штамма "дельта" для нефтяного рынка является временной, и придерживаются прогноза, в соответствии с которым цена Brent поднимется до $80 за баррель в следующем квартале из-за нехватки предложения на рынке.
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