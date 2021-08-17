Талибы заявляют, что не хотят иметь врагов ни в Афганистане, ни за его пределами

Пресс-секретарь движения "Талибан"Забихулла Муджахид заявил, что талибы не хотят враждебных отношений ни с кем на мировой арене.

"Мы не хотим иметь ни внешних, ни внутренних врагов", - сказал Муджахид на пресс-конференции.

Он заверил, что талибы намерены не допустить, чтобы Афганистан "оставался поле боем для конфликта".

Муджахид отметил, что спустя "20 лет борьбы мы прогнали иностранцев" и настал "момент гордости для всей нации".

По его словам, движение "Талибан" (запрещено в РФ) "не стремится отомстить" кому бы то ни было за прошлые обиды, оно "простило всех".

Он в очередной раз заверил, что талибы готовы к прямым контактам с другими странами. По словам Муджахида, все посольства и НПО в стране - в полной безопасности.