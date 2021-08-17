Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0006 RUR   0.0232 GBR   2.3491 TRY   0.2008

Цена на нефть

16.08 $/bbl   WTI 67.29 -1.15 Brent 69.51 -1.08

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.08.2021 22:41

Талибы заявляют, что не хотят иметь врагов ни в Афганистане, ни за его пределами

Пресс-секретарь движения "Талибан"Забихулла Муджахид заявил, что талибы не хотят враждебных отношений ни с кем на мировой арене.

"Мы не хотим иметь ни внешних, ни внутренних врагов", - сказал Муджахид на пресс-конференции.

Он заверил, что талибы намерены не допустить, чтобы Афганистан "оставался поле боем для конфликта".

Муджахид отметил, что спустя "20 лет борьбы мы прогнали иностранцев" и настал "момент гордости для всей нации".

По его словам, движение "Талибан" (запрещено в РФ) "не стремится отомстить" кому бы то ни было за прошлые обиды, оно "простило всех".

Он в очередной раз заверил, что талибы готовы к прямым контактам с другими странами. По словам Муджахида, все посольства и НПО в стране - в полной безопасности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Талибы разрешили женщинам вести телевизионные программы Афганские талибы объявили о всеобщей амнистии Талибы обещают безопасность дипломатам и работникам благотворительных организаций Американские военные договорились с талибами, что те не будут мешать процессу эвакуации из аэропорта Кабула Талибы надеются скоро объявить результаты переговоров о будущем правительстве Афганистана Талибы заявили, что не ожидали столь быстрого захвата Афганистана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]