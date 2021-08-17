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Генсек НАТО призвал предотвратить поток беженцев из Афганистана

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал одной из задач альянса после вывода из Афганистана войск США и контингентов стран-союзниц создание условий, препятствующих наплыву афганских беженцев в Европу.

"Мы продолжим работать для стабильного Афганистана по многим причинам, в том числе, чтобы воспрепятствовать возникновению потока беженцев в Европу и другие страны", - заявил Столтенберг во вторник в Брюсселе на пресс-конференции по ситуации в Афганистане после захвата власти движением "Талибан".

Он не дал прямого ответа на вопрос о том, возлагается ли на США моральная обязанность по приему афганских беженцев, или это станет проблемой стран Европы, многие руководители которых опасаются, что вывод американских войск из Афганистана породит новый наплыв мигрантов. "Соединенные Штаты заявили о готовности принять и разместить афганцев, которые работали для США в этот период", - сказал генсек НАТО.

При этом он отметил, что решение о прекращении военного присутствия НАТО в Афганистане принималось всеми государствами-членами альянса.

"Но, действительно, надо попытаться сделать всё от нас зависящее, чтобы помешать возникнуть новому миграционному потоку из этой страны", - резюмировал Столтенберг.

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Тэги: НАТО, АФГАНИСТАН, БЕЖЕНЦЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]