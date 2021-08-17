Вице-премьеры Азербайджана, Армении и России обсудили перспективу восстановления транспортных коммуникаций на Южном Кавказе

Трехсторонняя рабочая группа, возглавляемая вице-премьерами Азербайджана, Армении и России, возобновила работу, сообщается на сайте правительства РФ во вторник.

Согласно сообщению, Шахин Мустафаев, Мгер Григорян и Алексей Оверчук обсудили 17 августа в Москве перспективу восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа.

На встрече вице-премьеров речь также шла о ходе дальнейшей работы, проводимой в рамках заявления лидеровАзербайджана, Армении и России от 11 января 2021 года.