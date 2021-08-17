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Внешняя политика 17.08.2021 20:27

Вице-премьеры Азербайджана, Армении и России обсудили перспективу восстановления транспортных коммуникаций на Южном Кавказе

Трехсторонняя рабочая группа, возглавляемая вице-премьерами Азербайджана, Армении и России, возобновила работу, сообщается на сайте правительства РФ во вторник.

Согласно сообщению, Шахин Мустафаев, Мгер Григорян и Алексей Оверчук обсудили 17 августа в Москве перспективу восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа.

На встрече вице-премьеров речь также шла о ходе дальнейшей работы, проводимой в рамках заявления лидеровАзербайджана, Армении и России от 11 января 2021 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ВИЦЕ/ПРЕМЬЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]