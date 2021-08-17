Талибы обещают не лишать женщин возможности получать образование и работать

Боевики движения "Талибан" пообещали не лишать женщин Афганистана права получать образование вплоть до университетского и работать, цитирует во вторник канал Sky News представителя боевиков Сухаила Шахина.
"Наша политика ясна - у них может быть доступ к образованию и к работе. Но они смогут занимать те должности, которые предусмотрены для них законами шариата", - отметил Шахин.
По его словам, "тысячи школ продолжают работать" в Афганистане.
Он также заявил, что от женщин будут требовать носить хиджаб, оставляющий открытым лицо, а не бурку - одежду, полностью скрывающую тело и лицо женщины.
"Это не наши правила, а правила ислама. Они существуют для безопасности женщин", - добавил он.
В период с 1996 по 2001 годы, когда талибы управляли страной, женщины не имели права передвигаться по улицам без сопровождения близкого родственника мужского пола. Жесткие ограничения для женщин были и в сфере образования и при трудоустройстве. За нарушение правил женщину могли казнить.
На прошлой неделе в УВКБ ООН отметили, что особо обеспокоены судьбой девочек и женщин. По данным организации, около 80% из почти четверти миллиона афганцев, вынужденных бежать только с конца мая, составляют женщины и дети.
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