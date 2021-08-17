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Дальнее зарубежье 17.08.2021 22:19

В Белом доме считают преждевременным вопрос о признании талибов законными властями Афганистана

Вопрос о признании лидеров движения "Талибан" законными руководителями Афганистана пока является преждевременным, заявил во вторник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"В настоящее время в Кабуле царит хаос. Нет одобренного правительства или властей, поэтому преждевременно отвечать на этот вопрос", - сказал Салливан, отвечая на вопрос о возможности признании талибов законными представителями власти в Афганистане.

"В конечном счете, это будет зависеть от "Талибана" - от того, как они покажут остальному миру, кем они являются и как они намерены действовать", - добавил советник президента США.

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Тэги: США, ТАЛИБЫ, ПРИЗНАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]