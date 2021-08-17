Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили провокации Армении на границе

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на переговорах во вторник в Стамбуле обсудили ситуацию в регионе и двустороннюю повестку.

Переговоры прошли «на полях» Международной выставки оборонпрома IDEF-2021, сообщает оборонное ведомство Турции

«Министры затронули тему провокаций, осуществляемых в последний период со стороны Армении на границе с Азербайджаном. Акар подчеркнул, что Анкара и впредь будет поддерживать Баку в правом деле Азербайджана», - говорится в информации.

Кроме этого, на встрече обсуждались вопросы двустороннего и регионального взаимодействия в области обороны и безопасности, а также сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Н.Аббасова