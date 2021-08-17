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Внешняя политика 17.08.2021 22:50

Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили провокации Армении на границе

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на переговорах во вторник в Стамбуле обсудили ситуацию в регионе и двустороннюю повестку.

Переговоры прошли «на полях» Международной выставки оборонпрома IDEF-2021, сообщает оборонное ведомство Турции

«Министры затронули тему провокаций, осуществляемых в последний период со стороны Армении на границе с Азербайджаном. Акар подчеркнул, что Анкара и впредь будет поддерживать Баку в правом деле Азербайджана», - говорится в информации.

Кроме этого, на встрече обсуждались вопросы двустороннего и регионального взаимодействия в области обороны и безопасности, а также сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Н.Аббасова

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Тэги: АКАР, ГАСАНОВ, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]