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Оборона 17.08.2021 23:01

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле позиций на границе

ВС Армении во вторник во второй половине дня вели обстрел азербайджанских позиций в направлении Нахчыванской Автономной республики, сообщает Минобороны Азербайджана.

«17 августа с 17:45 до 20:33 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района из снайперских винтовок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики», - говорится в информации.

По информации ведомства, противник был подавлен ответным огнем.

«Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск», - отмечает Минобороны Азербайджана.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГРАНИЦА, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]