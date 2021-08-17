Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле позиций на границе

ВС Армении во вторник во второй половине дня вели обстрел азербайджанских позиций в направлении Нахчыванской Автономной республики, сообщает Минобороны Азербайджана.
«17 августа с 17:45 до 20:33 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района из снайперских винтовок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики», - говорится в информации.
По информации ведомства, противник был подавлен ответным огнем.
«Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск», - отмечает Минобороны Азербайджана.
Р.Ахмедов
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