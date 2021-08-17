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Дальнее зарубежье 17.08.2021 23:21

США стремятся эвакуировать из Афганистана до 9 тыс. человек в день

Вашингтон стремится к тому, чтобы нарастить темпы эвакуации из Афганистана до 9 тыс. человек в сутки, заявили во вторник в Пентагоне.

По словам представителя Пентагона Джона Кирби, в Вашингтоне в скором времени рассчитывают нарастить темпы эвакуации и вывозить из Афганистана от 5 тыс. до 9 тыс. человек в сутки. Предполагается, что самолеты будут прибывать и вылетать из аэропорта каждый час.

За последнюю ночь в аэропорт Кабула, по данным Пентагона, прибыли девять самолетов Boeing С-17, они доставили снаряжение для военных и дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих в Афганистан. Семь из них вылетели обратно, забрав с собой от 700 до 800 человек, включая 165 американцев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]