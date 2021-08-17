США стремятся эвакуировать из Афганистана до 9 тыс. человек в день

Вашингтон стремится к тому, чтобы нарастить темпы эвакуации из Афганистана до 9 тыс. человек в сутки, заявили во вторник в Пентагоне.
По словам представителя Пентагона Джона Кирби, в Вашингтоне в скором времени рассчитывают нарастить темпы эвакуации и вывозить из Афганистана от 5 тыс. до 9 тыс. человек в сутки. Предполагается, что самолеты будут прибывать и вылетать из аэропорта каждый час.
За последнюю ночь в аэропорт Кабула, по данным Пентагона, прибыли девять самолетов Boeing С-17, они доставили снаряжение для военных и дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих в Афганистан. Семь из них вылетели обратно, забрав с собой от 700 до 800 человек, включая 165 американцев.
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