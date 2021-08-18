Манат подорожал к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 18 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 18 августа ЦБА установил на уровне 1,9920 манат/1EUR (17 августа - 2,0006 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 18 августа оставил на уровне 0,0231 маната/1RUB (17 августа - 0,0232 маната/1RUB).

Н.Аббасова