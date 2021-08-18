Манат подорожал к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 18 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 18 августа ЦБА установил на уровне 1,9920 манат/1EUR (17 августа - 2,0006 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 18 августа оставил на уровне 0,0231 маната/1RUB (17 августа - 0,0232 маната/1RUB).
Н.Аббасова
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в направлениях Кяльбаджара и Гедабека
Реакция России на объявление Северной Македонией российского дипломата персона нон грата будет адекватной - МИД РФ
Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле позиций на границе
МККК обратился с призывом к странам мира оказать помощь странам ЮВА в борьбе с COVID-19
Число заражений COVID-19 в мире превысило 208,5 млн
В отсеке шасси вылетевшего из Кабула самолета ВВС США нашли человеческие останки
Президент Алиев утвердил положение о Карабахском региональном Главном управлении архитектуры и градостроительства
Президент Алиев подписал указ о создании временного реестра строений на освобожденных территориях
Президент Азербайджана выделил около 2 млн манатов на бурение артезианских скважин в 4 районах
Литва обвинила Белоруссию в провокации на границе
Число жертв землетрясения в Гаити приблизилось к 2 тысячам
Министры внутренних дел ЕС обсудят проблему нелегалов, попадающих в ЕС через Белоруссию
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Клиентоориентированная бизнес стратегия
Банк Республика запускает выгодную кампанию «Такого кэшбэка еще не было!»
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог