BP начала внедрение технологии 3D визуализации на объектах на Каспии

Компания BP (оператор по разработке блока Азери-Чираг-Гюнешли, АЧГ) приступила к внедрению технологии трехмерной визуализации на объектах на Каспии.
"Компания BP начала внедрение технология 3D визуализации на платформах "Восточный Азери" и "Западный Чираг". Таким образом, запущен первый этап цифрового моделирования всех объектов в регионе, эксплуатируемых под операторством BP. Эта новая технология позволяет выполнять ряд важных задач, таких как осмотр, планирование и проверка", - говорится в сообщении BP-Azerbaijan.
По данным компании, технология 3D визуализации также позволяет проводить осмотр в виртуальном режиме и дает возможность сотрудникам осматривать объекты с большого расстояния. Это, в свою очередь, упрощает ряд рабочих процессов, оптимизирует время и затраты, повышает техническую безопасность и способствует более тесному сотрудничеству между командами.
"Цифровая трехмерная модель платформы Восточный Азери - первая на сегодняшний день трехмерная модель объектов BP в Каспийском море. Для ее подготовки была проведена фотограмметрическая съемка, завершен процесс подготовки сферических изображений платформы, а финальные изображения были обработаны и загружены в систему для использования", - говорится в сообщении.
Компания также сообщила, что планирует выполнить 3D-визуализацию всех морских объектов на блоке АЧГ к концу 2021 года, и в течение следующих нескольких лет намерена применить ее к другим морским объектам в регионе и к Сангачальскому терминалу, эксплуатируемых под операторством BP.
"Применение технологии 3D-визуализации - первый шаг в реализации многоступенчатого проекта "Цифровой двойник". "Цифровой двойник" - это виртуальная модель объекта или системы, которая охватывает весь срок эксплуатации данного объекта и облегчает принятие решений с использованием инструментов симуляции, машинного обучения и обоснований, а также помогает подготовке и выполнению работы на расстоянии.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).
Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.
Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года - с западной части месторождения Чираг.
Н.Аббасова
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