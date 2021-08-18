Белорусский банк из-за санкций США перестал обслуживать карты Visa и переводы Western Union

Белорусский Абсолютбанк, который попал под санкции США, проинформировал клиентов - физических лиц о приостановке ряда операций.

Сайт банка сообщил, что прекращена выдача и обслуживание банковских платежных карточек международной платежной системы Visa, отправка и выдача переводов в международной системе Western Union, в целом приостановлены переводы денежных средств в валюте, за исключением переводов в российских рублях и переводов на счета в банках-резидентах.

9 августа США объявили о введении санкций в отношении "Беларуськалия", ряда белорусских бизнесменов, 15 связанных с ними компаний и белорусского Абсолютбанка в связи с политической ситуацией в стране.

Абсолютбанк принадлежит компании-нефтетрейдеру "Интерсервис" (Новополоцк, Витебская область), которая также находится под санкциями США, как и ее основатель - белорусский предприниматель Николай Воробей. В санкционном списке США присутствуют несколько компаний, связанных с этим предпринимателем - "Белказтранс", "Новая нефтяная компания", "Нефтебитумный завод", "Бремино групп".

В декабре 2020 года Воробей попал в санкционный список Евросоюза, позднее санкции ЕС были распространены на связанные с ним компании "Новая нефтяная компания" и "Бремино групп".

Абсолютбанк действует в Белоруссии с 1993 года, занимает 19-е место по размеру активов (около $100 млн в эквиваленте) из 24 банков.

По данным белорусских СМИ, клиенты ряда белорусских банков с конца июня сталкиваются с трудностями при получении платежей из западных стран. Проблемы стали появляться после введения секторальных санкций ЕС, которые касаются банковско-финансовой сферы Белоруссии. СМИ публикуют отзывы банковских клиентов, которые не могут получить частные переводы и бизнес-платежи из стран ЕС и США. Неофициально представители белорусских банков пояснили "Интерфаксу", что речь идет об отдельных платежах, которые не проводят иностранные банки, опасаясь связанных с санкциями рисков. При этом крупные белорусские экспортеры пока не сталкиваются с такими проблемами. Национальный банк Белоруссии не комментирует ситуацию.

В середине августа президент Литовской промышленной конфедерации Видмантас Янулявичюс заявил, что, по его мнению, Белоруссия будет отключена от международной системы банковских расчетов SWIFT, и тогда любая торговля с этой страной станет невозможной. По его словам, это планируется на начало сентября. "После введения санкций Евросоюза предприятиям энергетики, промышленности, производства удобрений, следующим шагом будет вся банковская система. И тогда будет не важно, что и как, если не сможешь рассчитаться", - сказал Янулявичус агентству BNS.

Однако литовский финансовый аналитик Марюс Дубниковас полагает, что такой сценарий маловероятен.

"Я считаю, что маловероятно, что будет отключена система SWIFT. Если бы отключили, она (Белоруссия) не могла бы переводить иностранную валюту. (. . .) Система SWIFT сохраняет свою надежность и даже в случае конфликта с Россией это отключение не было реализовано", - отметил Дубниковас.

Санкции в отношении Белоруссии ввели ЕС, США, Великобритания и Канада.