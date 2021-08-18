Поведение талибов по сравнению с прошлым изменилось, они помогают в эвакуации из кабульского аэропорта - начштаба обороны Британии

Боевики движения "Талибан" теперь действуют иначе - более конструктивно, чем это наблюдалось в прошлом, заявил телеканалу Sky news начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер
"Я думаю, они изменились, а Афганистан претерпел изменения", - сказал он, в то же время призвав сохранять осторожность и подозрительность.
Он пояснил, что "всегда возможна угроза со стороны определенных элементов "Талибана". Однако в данный момент, по словам начштаба, талибы поддерживают безопасность и спокойствие на улицах Кабула, а также помогают странам Запада с операциями в кабульском аэропорту и с предотвращением беспорядков.
"Мы взаимодействует с "Талибаном" на месте событий, и как кажется, это очень непосредственные отношения", - рассказал он.
"Конечно, мы не получаем сообщений о том, что они действуют зловещим образом, как они делали в прошлом", - отметил он.
Также он сказал, что "Талибан" живет в соответствии с "кодексом чести", и что талибы "не любят коррумпированные правительства" и хотят быть "инклюзивными для всех".
Согласно сообщениям СМИ, к настоящему время талибы установили контроль над всей территорией Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.
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