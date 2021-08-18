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Дальнее зарубежье 18.08.2021 13:55

Поведение талибов по сравнению с прошлым изменилось, они помогают в эвакуации из кабульского аэропорта - начштаба обороны Британии

Боевики движения "Талибан" теперь действуют иначе - более конструктивно, чем это наблюдалось в прошлом, заявил телеканалу Sky news начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер

"Я думаю, они изменились, а Афганистан претерпел изменения", - сказал он, в то же время призвав сохранять осторожность и подозрительность.

Он пояснил, что "всегда возможна угроза со стороны определенных элементов "Талибана". Однако в данный момент, по словам начштаба, талибы поддерживают безопасность и спокойствие на улицах Кабула, а также помогают странам Запада с операциями в кабульском аэропорту и с предотвращением беспорядков.

"Мы взаимодействует с "Талибаном" на месте событий, и как кажется, это очень непосредственные отношения", - рассказал он.

"Конечно, мы не получаем сообщений о том, что они действуют зловещим образом, как они делали в прошлом", - отметил он.

Также он сказал, что "Талибан" живет в соответствии с "кодексом чести", и что талибы "не любят коррумпированные правительства" и хотят быть "инклюзивными для всех".

Согласно сообщениям СМИ, к настоящему время талибы установили контроль над всей территорией Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВОЕНАЧАЛЬНИК, ТАЛИБЫ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]