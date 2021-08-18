Ядерная программа Ирана соответствует ДНЯО - МИД

Иранская ядерная программа носит мирный характер, за ее развитием следит Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил в среду представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, комментируя информацию о новом докладе МАГАТЭ.
"Вся иранская ядерная программа и вся эта активность находится в полном соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия и под надзором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), подчеркнул представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде", - передает агентство "Тасним".
Он напомнил, что сокращение Ираном ограничений в развитии атомной индустрии, обязательств в ядерной сфере проходило в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Хатибзаде напомнил, что такие шаги Тегерана стали ответом на нарушения США условий СВПД и резолюции СБ ООН 2231, а также ответом на неспособность других участников договора, первым делом Британии, Франции и ФРГ, полностью выполнять это соглашение.
Он отметил, что Тегеран вернется к полному соблюдению условий СВПД, как только остальные участники договора в полной мере начнут исполнять собственные обязательства, а США достоверным образом отменят все антииранские санкции
Ранее стало известно о пока не обнародованном докладе МАГАТЭ, согласно которому Иран ускорил производство высокообогащенного урана - на обогатительном предприятии в Натанзе. По данным МАГАТЭ, в этом процессе Иран задействовал два каскада обогатительных центрифуг, а не один, как раньше.
Западные СМИ напоминают, что Иран начал обогащать уран до 60% с середины апреля.
Также СМИ указывают, что с апреля по июнь Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановить СВПД. США тоже участвовали в консультациях - опосредованным путем. Шестой раунд завершился 20 июня, новая дата переговоров пока озвучена не была.
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