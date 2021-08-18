Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.992 RUR   0.0231 GBR   2.3374 TRY   0.2015

Цена на нефть

17.08 $/bbl   WTI 66.59 -0.70 Brent 69.03 -0.48

Погода в Баку

  ночь день

Регион 18.08.2021 14:36

Ядерная программа Ирана соответствует ДНЯО - МИД

Иранская ядерная программа носит мирный характер, за ее развитием следит Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил в среду представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, комментируя информацию о новом докладе МАГАТЭ.

"Вся иранская ядерная программа и вся эта активность находится в полном соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия и под надзором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), подчеркнул представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде", - передает агентство "Тасним".

Он напомнил, что сокращение Ираном ограничений в развитии атомной индустрии, обязательств в ядерной сфере проходило в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Хатибзаде напомнил, что такие шаги Тегерана стали ответом на нарушения США условий СВПД и резолюции СБ ООН 2231, а также ответом на неспособность других участников договора, первым делом Британии, Франции и ФРГ, полностью выполнять это соглашение.

Он отметил, что Тегеран вернется к полному соблюдению условий СВПД, как только остальные участники договора в полной мере начнут исполнять собственные обязательства, а США достоверным образом отменят все антииранские санкции

Ранее стало известно о пока не обнародованном докладе МАГАТЭ, согласно которому Иран ускорил производство высокообогащенного урана - на обогатительном предприятии в Натанзе. По данным МАГАТЭ, в этом процессе Иран задействовал два каскада обогатительных центрифуг, а не один, как раньше.

Западные СМИ напоминают, что Иран начал обогащать уран до 60% с середины апреля.

Также СМИ указывают, что с апреля по июнь Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановить СВПД. США тоже участвовали в консультациях - опосредованным путем. Шестой раунд завершился 20 июня, новая дата переговоров пока озвучена не была.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, АТОМ, ПРОГРАММА, РАЗЪЯСНЕНИЯ


Похожие новости


Глава МИД Ирана предупредил Байдена о том, что политика давления на Тегеран не даст результатов Глава МИД Израиля перед переговорами с Блинкеном заявил об опасениях по поводу СВПД Возвращение США в СВПД облегчит дипломатическое давление на Иран по другим проблемам - госдеп ЕС надеется, что избрание нового президента Ирана не повлияет на переговоры по иранскому ядерному соглашению - Боррель Тегеран как никогда близок к сделке с США по возрождению СВПД - Арагчи Иран и США урегулировали основные разногласия на переговорах в Вене по ядерной проблеме - Рухани

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]