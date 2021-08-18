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Дальнее зарубежье 18.08.2021 14:49

В афганском Джелалабаде талибы открыли огонь по местным жителям, два человека убиты

В центре провинции Нангархар на востоке Афганистана городе Джелалабад произошли столкновения между боевиками движения "Талибан", имеются убитые и раненые, сообщают в среду местные источники.

Отмечается, что причиной недовольства жителей послужили действия боевиков, которые срывали со зданий города государственные трехцветные флаги страны, заменяя их своими белыми.

В социальных сетях опубликованы видеоматериалы столкновений талибов с демонстрантами.

"Боевики открыли огонь по демонстрантам, несущим национальный флаг Афганистана, двое убиты и восемь ранены", - утверждают источники.

Представители талибов пока не комментировали происходящее.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, ДЖЕЛАЛАБАД, СТОЛКНОВЕНИЯ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]