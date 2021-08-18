В афганском Джелалабаде талибы открыли огонь по местным жителям, два человека убиты

В центре провинции Нангархар на востоке Афганистана городе Джелалабад произошли столкновения между боевиками движения "Талибан", имеются убитые и раненые, сообщают в среду местные источники.
Отмечается, что причиной недовольства жителей послужили действия боевиков, которые срывали со зданий города государственные трехцветные флаги страны, заменяя их своими белыми.
В социальных сетях опубликованы видеоматериалы столкновений талибов с демонстрантами.
"Боевики открыли огонь по демонстрантам, несущим национальный флаг Афганистана, двое убиты и восемь ранены", - утверждают источники.
Представители талибов пока не комментировали происходящее.
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