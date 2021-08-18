В афганском Джелалабаде талибы открыли огонь по местным жителям, два человека убиты

В центре провинции Нангархар на востоке Афганистана городе Джелалабад произошли столкновения между боевиками движения "Талибан", имеются убитые и раненые, сообщают в среду местные источники.

Отмечается, что причиной недовольства жителей послужили действия боевиков, которые срывали со зданий города государственные трехцветные флаги страны, заменяя их своими белыми.

В социальных сетях опубликованы видеоматериалы столкновений талибов с демонстрантами.

"Боевики открыли огонь по демонстрантам, несущим национальный флаг Афганистана, двое убиты и восемь ранены", - утверждают источники.

Представители талибов пока не комментировали происходящее.